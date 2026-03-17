Представлен POCO X8 Pro Max c батареей на 8500 мАч

Компания POCO объявила о выпуске смартфона POCO X8 Pro Max, который оценен в 430 и 460 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 6,83-дюймовым AMOLED-экраном M10 с разрешением 2772:1280 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, топовым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9500s, встроенной памятью UFS 4.1, ОЗУ LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, системой охлаждения POCO 3D IceLoop с испарительной камерой на 5800 мм² и графитовым слоем площадью 11000 мм², сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 8500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной и 27-Вт обратной зарядок, тыльной панелью из высокопрочного стекловолокна и металлической рамкой, защитой от пыли и воды (IP68), подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков и стереодинамиками с Dolby Atmos.

