Ультрабюджетный смартфон HMD Vibe 2 получит 90-Гц экран

Авторитетный инсайдер smashx_60 раскрыл параметры и дизайн ультрабюджетного смартфона HMD Vibe 2, который будет представлен уже в следующем месяце. Итак, аппарат оснастят 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, автофокусом PDAF и оптикой с диафрагмой f/1,8, селфи-камерой на 5 Мп, 8-ядерным 12-нанометровым процессором Unisoc T7200 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57MP, 4 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 15, защитой от влаги по стандарту IP52, боковым дактилоскопом и поддержкой сотовых сетей 4.5G. Ориентировочная цена смартфона составляет 70 долларов.