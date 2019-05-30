Huawei готовит к анонсу смартфон Nova 5i

Компания Huawei, несмотря на большие проблемы с правительством США, готовит к анонсу очередной бюджетный смартфон.

В базе данных теста производительности Geekbench заметили устройство компании с номером модели GLK-LX3. Как сообщают сразу несколько источников, речь идёт о Nova 5i. Смартфон, согласно результатам теста (1538 и 5388 баллов) работает на уже привычном 12-нанометровом процессоре Kirin 710 с тактовой частотой 1.71 ГГц. Хотя есть небольшая вероятность, что новинка всё-таки выйдет с новым чипом Kirin 720.

Аппарат также имеет 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9 Pie. К сожалению, других характеристик и даты анонса устройства, пока нет.