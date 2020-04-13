Huawei готовит к релизу Honor 30 Pro+

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что китайская компания Huawei планирует в ближайшем будущем показать свой новый флагманский смартфон на новом процессоре собственного производства. И сейчас в сети появились данные о том, что смартфон Honor 30 Pro+ уже проектировали в бенчмарке Geekbench, где устройство засветилось с мобильным процессором Kirin 990. Это очень даже привлекательно, учитывая, что процессор компания делает сама, а значит, у нее будет возможность оптимизировать продукт под свои требования и запросы. Однако пока что не ясно, какие реальные преимущества компания покажет перед своими главными потенциальными конкурентами. Все же просто мощность уже не интересна никому.