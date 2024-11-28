Huawei готовит к релизу смартфон Mate X6

Некоторое время назад компания Huawei официально анонсировала складной смартфон Mate X6 с корпусом толщиной всего 4,6 мм, что делает устройство визуально достаточно хрупким. Однако, чтобы развеять опасения пользователей, компания опубликовала четырёхминутное видео, демонстрирующее прочность и надёжность конструкции новинки. Например, производитель объяснил, что корпус и шарнир устройства выполнены из нового материала, который относится к авиационно-космической сфере. И на самом деле это не новость, потому что авиационный алюминий уже не первый год используется в смартфонах, а теперь, видимо, пришло время другого сплава. Более того, тесты показали, что конструкция Mate X6 сохраняет целостность даже после сильного удара цементным блоком, что на самом деле является серьёзным испытанием для флагмана.

Внешний экран с диагональю 6,45 дюйма защищён стеклом Kunlun Glass второго поколения, которое выдержало тесты на устойчивость к царапинам и ударам. Но главное впечатление произвёл тест гибкого экрана с диагональю 7,93 дюйма. Huawei продемонстрировала, как дисплей выдерживает нагрузку от подвешенного 300-килограммового мотоцикла, оставаясь целым. Также компания поведала о том, что внутреннее устройство Mate X6 было полностью переработано — все элементы, генерирующие тепло, распределены по корпусу, чтобы избежать локального перегрева устройства. Это не только предотвращает троттлинг, но и способствует равномерному распределению температуры.