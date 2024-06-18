Huawei готовит к релизу смартфон-гармошку

Нужно сделать систему питания, когда три отдельных аккумулятора питают смартфон по единой цепи — это очень сложно. Также специалисты отмечают, что на рынке нет софта, который был бы оптимизирован под такого рода экраны, что является основной проблемой новинки. Производители с трудом оптимизируют операционную систему и приложения под смартфон с двумя половинками дисплея, что уж говорить про смартфон с тремя экранами, которые затем соединяют в один. Но если компания всё же сможет создать нечто подобное, то покупатели явно будут — в складные смартфоны изначально никто не верил, а теперь это довольно популярная штука не только среди техногиков. Вопрос только в прочности и стоимости такого гаджета на момент релиза в мире.