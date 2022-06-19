Huawei готовит к запуску FreeBuds Pro 2

Huawei близка к выпуску второго поколения своих флагманских наушников TWS. Ожидается, что Huawei FreeBuds Pro 2 официально представят в этом месяце и, вероятно, они будут стоить 200 евро (так же, как и оригинальные FreeBuds Pro). Одним из основных обновлений будет переход на двойные драйверы: один драйвер будет обрабатывать басы, а другой — средние и высокие частоты, плюс наушники второго поколения будут обеспечивать частотный диапазон от 14 Гц до 48 000 Гц. Сообщается, что Huawei сотрудничает с французской аудиотехнологической фирмой Devialet для настройки звука. Наушники будут поставляться с сертификацией Hi-Res Audio Wireless, обещающей высокое качество звука через Bluetooth. Существует также нечто, называемое тройным адаптивным эквалайзером, которое дает более точный контроль над звуком.

Еще одним важным обновлением этих наушников станет активное шумоподавление (ANC), которое снизит уровень шума на 47 дБ. Для сравнения, оригинальные FreeBuds Pro рекламировали подавление до 40 дБ. Для этого в наушниках второго поколения будут использоваться три микрофона и алгоритмы искусственного интеллекта. Что касается времени автономной работы, новый дизайн менее эффективен и обеспечивает до 6,5 часов воспроизведения с отключенным шумоподавлением по сравнению с 8 часами. Однако чехол для зарядки будет учитывать разницу, поэтому общее время прослушивания по-прежнему будет составлять 30 часов. Новые наушники получают базовую водонепроницаемость с рейтингом IP54, что означает, что они защищены от брызг, но не выдерживают погружения. Это по-прежнему лучше, чем у оригинальных наушников Pro.
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