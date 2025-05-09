Huawei готовит ноутбук на процессоре Kirin X90

Платформа HarmonyOS PC от компании Huawei получит полноценную аппаратную поддержку в виде первого собственного процессора, полностью совместимого с новой операционной системой. Ранее в утечках этот чип упоминался под названием Kirin X90, а теперь стали известны первые подробности о его характеристиках. Стоит напомнить, что чип Kirin 9010, представленный ранее в этом году в смартфонах серии Pura 70, носил кодовое имя Charlotte. По информации издания Digital Chat Station, Kirin X90 носит кодовое имя Charlotte Pro, что может указывать на его родство с Kirin 9010 и, возможно, на улучшенные характеристики. Согласно слухам, Kirin X90 будет построен по схеме 4 + 4 + 2, то есть получит 10 ядер, а благодаря поддержке гиперпоточности — 20 потоков. Графический ускоритель в утечке не упоминается, но ранее сообщалось, что чип будет оснащён более мощной графикой Maleoon 920.

Также процессор будет соответствовать китайским стандартам шифрования SM3 и SM4, что обеспечивает высокий уровень безопасности — важный аспект, особенно для корпоративного и государственного сектора. Ожидается, что первый ноутбук на HarmonyOS PC с Kirin X90 будет представлен до конца этого года. Это станет важным шагом в стратегии Huawei по отказу от Windows и снижению зависимости от западного ПО. Если Huawei удастся реализовать производительную и безопасную альтернативу x86-системам с Windows — это может стать важной вехой не только для компании, но и для китайского рынка в целом.
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