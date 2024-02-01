Huawei готовится к рекордным продажам Mate 70

Компания Huawei недавно вернулась на рынок смартфонов и показала приличные показатели продаж — бренд может похвастаться продажами, которых нет у крупных компаний топового уровня. И останавливаться на достигнутом компания не планирует — если верить инсайдерам, производитель заказал огромную партию смартфонов Mate 70, предполагая, что новый смартфон будет пользоваться даже большим спросом, чем предыдущий флагман. И причина не только в том, что у производителя идёт рост популярности на локальном рынке, но и в том, что китайские покупатели медленно отказываются от продукции Samsung и Apple. Например, на текущий момент в Китае компания из Купертино потеряла значительную долю, хотя ей удалось занять первое место в топе по продажам в этом регионе.

А если пользователи перестают покупать флагманы американского гиганта, то они начинают покупать устройства от других производителей. И, безусловно, предпочтение китайские пользователи отдают локальным производителям, которые могут продавать свои гаджеты дешевле конкурентов. Это очень важный момент, буквально переломный, потому что если Huawei сможет покорить рынок Китая, то в будущем компания без труда выйдет и на остальные рынки. Будем надеяться на успех, потому что в этом случае на рынке появится новый гигант мобильного рынка, а чем выше конкуренция, тем лучше для конечного пользователя. Вопрос только в том, как новый гаджет будет побеждать конкурентов — в плане железа это почти невозможно.
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