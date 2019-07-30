Huawei хочет опередить конкурентов с SoC со встроенным модемом 5G

Производитель микросхем Huaweis HiSilicon выпустит SoC со встроенным многорежимным модемом 5G еще до появления Qualcomm, Apple и Samsung. Тем не менее, этот SoC еще не в графике для Mate 30. HiSilicon хочет представить первый 5G SoC в последнем квартале этого года и опередить конкурентов. Строго говоря, HiSilicon не является прямым конкурентом, поскольку чипы используются только в собственных смартфонах материнской компании Huawei и дочерней компании Honor.

В наступающем году производители микросхем, такие как mediaTek, Qualcomm и Samsung, ожидают SoC с интегрированным многорежимным модемом 5G. Qualcomm ожидает запуска первого полностью интегрированного 5G SoC в начале декабря на саммите Snapdragon. MediaTek планирует запустить неназванную SoC 5G в первом квартале 2020 года.