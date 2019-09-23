Huawei хочет продать 20 миллионов смартфонов Mate 30

Руководитель компании Huawei Ричард Ю заявил, что общие продажи только что представленной линейки смартфонов Mate 30 составят 20 миллионов экземпляров. По словам, топ-менеджера, американские санкции скажутся на мировых продажах, а вот внутренние продажи должны возрасти, поскольку Huawei Mate 30 Pro является самым высокотехнологичным 5G-флагманов на рынке. Заодно Ю раскрыл продажи смартфонов линейки Huawei Mate 20 – 16 миллионов устройств. Ранее стало известно, что в случае отмены запрета на сервисы, Huawei вернет сервисы Google в течение суток.