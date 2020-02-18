Huawei и Honor проведут презентации новых продуктов

Презентация новинок компании Huawei, состоится 23 февраля в онлайн-режиме.

В этот день компания Huawei представит новый складной смартфон Huawei Mate Xs.

Кроме нового складного смартфона Huawei Mate Xs, компания еще представит новые ноутбуки, новые аксессуары, продукты IoT и несколько носимых устройств.

А 24 февраля месяца 2020 года, в онлайн-режиме приведет презентацию Honor. Где судя по рекламному постеру, компания представит самые разные гаджеты, включая смартфоны, умные часы, беспроводные наушники, камеры наблюдения.