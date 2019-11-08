Huawei лидирует на китайском рынке смартфонов

Международная корпорация данных (IDC) опубликовало новый отчет раскрывающий подробности о рынке смартфонов в Китае. Согласно отчету, в третьем квартале 2019 года на рынке появилось около 98,9 млн. смартфонов. Huawei является ведущим брендом смартфонов на рынке с 41,5 миллионами устройств, на которые приходится 42% доли рынка.

Vivo занимает второе место с 18,1 миллионами устройствами, что составляет около 18,3 процента рынка. OPPO и Xiaomi занимают третье и четвертое места с 16,4 млн. И 9,7 млн. смартфонов, с долей рынка 16,6% и 9,8%. Apple, занимает пятое место с 8,1 млн. проданных смартфонов, с долей рынка 8,2%.