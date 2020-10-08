Huawei может продать бизнес по продаже мобильных телефонов Honor

Группа потребительского бизнеса Huawei столкнулась с огромной проблемой, которая может разрушить бизнес бренда по производству смартфонов из-за запрета в США.

Компания уже испытывает нехватку поставок чипсетов, которые будут использоваться в будущих моделях. В результате, по сообщениям, компания ищет планы на случай непредвиденных обстоятельств. После всестороннего анализа сценария потенциальных мер противодействия Huawei в отношении запрета США, одним из наиболее вероятных сценариев является продажа компанией мобильных телефонов Honor.

Аналитики также отметили, что если Honor не будет зависеть от Huawei, закупка запчастей не будет ограничена запретом США на Huawei. Это поможет развитию бизнеса и поставщиков мобильных телефонов Honor.