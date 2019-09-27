Huawei нашла замену Google сервисам

Недавно у Huawei состоялась презентация флагмана Mate 30 Pro, который оказался первый смартфоном за всю историю компании, который лишился встроенных Google сервисов. Как оказалось, им есть чем ответить и недавно на международной конференции MBLT вице-президент направления мобильных сервисов Huawei Consumer Business Group в Европе доктор Джейме Гонсало рассказал о возможностях их экосистемы и магазина приложений Huawei AppGallery в частности.

Экосистема Huawei

На данный момент Huawei имеет все аналогичные приложения для смартфона, что и у Google. Если говорить точнее, то это этот список входят 14 программных интерфейсов HMS Core: девять базовых и пять интерфейсов для продвижения. Платформа HMS Core включает в себя библиотеку картографических данных (Map Kit), систему оплаты (Wallet Kit), систему встроенных покупок (In-App Purchase), инструменты для аналитики (Analytics Kit), центр игр (Game Service), систему уведомлений (Push Kit) и др. Некоторые из перечисленных программных интерфейсов HMS-Core уже доступны для российских разработчиков, а остальные появятся в их распоряжении в ближайшее месяцы. На данный момент более 45 000 приложений уже интегрированы с HMS Core по всему миру.

Магазин приложений Huawei AppGallery

Важнейшим элементов всей экосистемы является приложение Huawei AppGallery. В нем можно скачать большое множество приложений от ведущих игроков российского рынка мобильных сервисов. К примеру, «Яндекс» с браузером, сервисами Музыка, Алиса, Маркет, Поезда, Толока, Деньги, Дзен и Беру, а также Mail.ru с голосовым ассистентом Маруся и сервисами Maps.me, Почта, Облако, Портал Mail.ru, Юла, Вконтакте и OK Live.

«Экосистема мобильных приложений и сервисов HUAWEI Mobile Services позволяет сторонним разработчикам эффективно использовать вычислительные и интеллектуальные возможности устройств и облачных сервисов HUAWEI и предлагает набор удобных инструментов, упрощающих создание, публикацию и продвижение приложений, — отметил Джейме Гонсало. — На сегодняшний день к платформе HMS присоединились уже более миллиона сторонних разработчиков приложений. HUAWEI выделяет дополнительные средства для ускорения развития сообщества: на прошлой неделе было объявлено об увеличении до 1 миллиарда долларов бюджета программы Shining star, призванной поддерживать талантливых авторов интересных продуктов. Приглашаю российских разработчиков присоединиться к нашей платформе и воспользоваться всеми ее преимуществами!».