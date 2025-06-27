Insta360 представила новый стабилизатор Flow 2

Компания Insta360 анонсировала новое поколение своего доступного стабилизатора для смартфонов — Flow 2. Эта модель получила множество улучшений, ранее появившихся в более продвинутом Flow 2 Pro, включая поддержку отслеживания нескольких людей в кадре и возможность дистанционного управления через Apple Watch. Однако, вместе с экономией в 50 долларов, пользователи также теряют ряд удобных функций — например, совместимость с альтернативными камерами, включая встроенное приложение «Камера» на iPhone. Оригинальная модель Flow вышла в 2023 году по цене 160 долларов, но со временем подешевела из-за выхода Pro-версий. Новый Insta360 Flow 2 уже доступен на официальном сайте производителя и стоит всего 110 долларов, то есть заметно дешевле оригинала на релизе.

Flow 2 может стать хорошей альтернативой для тех, кому не нужны профессиональные функции, однако даже в таком случае он дороже DJI Osmo Mobile 7, который стоит всего 90 долларов. Как и старшая модель, Flow 2 оснащён встроенной выдвижной селфи-палкой, небольшими металлическими ножками-треногой для установки на ровную поверхность, а также батареей на 1100 мАч, обеспечивающей до 10 часов автономной работы. Подключение к смартфону происходит автоматически через NFC и Bluetooth, после чего запускается фирменное приложение Insta360. Оно использует технологию Deep Track 4.0, способную удерживать в кадре отдельного человека или группу человек, даже если они временно пропадают из кадра — например, за проезжающей машиной.
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