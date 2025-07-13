Honor Magic 8 Pro получит очень ёмкий аккумулятор

Известный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне Honor Magic 8 Pro, официальный дебют которого ожидается грядущей осенью. Итак, устройство получит 6,71-дюймовый дисплей с вырезом для 3D-сканера лица, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, улучшенную основную камеру с 200-Мп перископным модулем, а также поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок. Главным апгрейдом грядущей новинки станет аккумулятор ёмкостью минимум 7000 мАч.

Напомним, что еще актуальный Honor Magic 7 Pro оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 4320 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик формата 1/1,3 дюйма, оптика с переменная диафрагмой f/1.4-2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 200 Мп (перископ с 2,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), селфи-камерой разрешением 50 Мп и датчик 3D TOF, АКБ ёмкостью 5850 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-беспроводной зарядок, ультразвуковым сканером отпечатков, стереодинамиками, сабвуфером Honor Surround и защитой от воды и пыли IP68/69.
Realme GT7 показали на пресс-рендерах…
Компания Realme поделилась качественными изображениями флагманского смартфона Realme GT7, официальный деб…
В сеть слили характеристики процессора MediaTek Dimensity 95…
Сегодня появилась информация о том, что компания MediaTek работает над своим флагманским мобильным процес…
Официально: iQOO Z10 Lite 5G получит батарею на 6000 мАч…
Бренд iQOO официально объявил, что презентация смартфона Z10 Lite 5G состоится в Индии 18 июня. Производи…
Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых расцветках…
Компания Xiaomi объявила, что её флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых лимитированных…
Apple купила два стартапа для развития ИИ…
Вчера появилась информация от надёжных инсайдеров о том, что компания Apple недавно приобрела ещё две ком…
iPhone Fold получит подэкранную камеру и Touch ID…
Согласно новым слухам из Южной Кореи, Apple активно работает над своим первым складным iPhone, релиз кото…
OnePlus Ace 5 Extreme Edition оценен в 345 долларов …
Компания OnePlus объявила о выпуске смартфона Ace 5 Extreme Edition, который основан на флагманском 3-нан…
Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE…
Компания Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE, который скоро будет представлен на г…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor