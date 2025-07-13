Honor Magic 8 Pro получит очень ёмкий аккумулятор

Известный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне Honor Magic 8 Pro, официальный дебют которого ожидается грядущей осенью. Итак, устройство получит 6,71-дюймовый дисплей с вырезом для 3D-сканера лица, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, улучшенную основную камеру с 200-Мп перископным модулем, а также поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок. Главным апгрейдом грядущей новинки станет аккумулятор ёмкостью минимум 7000 мАч.

Напомним, что еще актуальный Honor Magic 7 Pro оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 4320 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик формата 1/1,3 дюйма, оптика с переменная диафрагмой f/1.4-2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 200 Мп (перископ с 2,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), селфи-камерой разрешением 50 Мп и датчик 3D TOF, АКБ ёмкостью 5850 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-беспроводной зарядок, ультразвуковым сканером отпечатков, стереодинамиками, сабвуфером Honor Surround и защитой от воды и пыли IP68/69.