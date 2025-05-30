iQOO Neo 10 появился в российской продаже

Компания iQOO дала старт российским продажам смартфона iQOO Neo 10, который был представлен всего несколько дней назад. За новинку просят 38, 40 и 46 тысяч рублей за версии с 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Смартфон получил производительный 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц, пиковой яркостью 5500 нит и частотой ШИМ-регулировки 4320 Гц, быструю ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-память UFS 4.1, отдельный графический чип Q1, жидкостную систему охлаждения Ice Dome VC, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, кремниевый аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и стереодинамики.