iQOO Neo 10 появился в российской продаже

Компания iQOO дала старт российским продажам смартфона iQOO Neo 10, который был представлен всего несколько дней назад. За новинку просят 38, 40 и 46 тысяч рублей за версии с 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Смартфон получил производительный 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц, пиковой яркостью 5500 нит и частотой ШИМ-регулировки 4320 Гц, быструю ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-память UFS 4.1, отдельный графический чип Q1, жидкостную систему охлаждения Ice Dome VC, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, кремниевый аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и стереодинамики.
Официально: Realme GT 7T получит 120-Вт зарядку …
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT 7T, который будет официально представлен…
Vivo Y300 GT получит аккумулятор на 7620 мАч…
Компания Vivo объявила, что 9 мая в Китае будет представлен смартфон Y300 GT. Его главной особенностью ст…
Смартфон iQOO 14 получит продвинутый экран от Samsung…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне iQOO 14, который б…
Характеристики Samsung Galaxy S25 FE слили в сеть…
Вчера достаточно надёжные инсайдеры поделились информацией о том, что Samsung Galaxy S25 FE получит улучш…
Представлен телефон Vertu Signature S+ за 2 млн рублей …
Компания Vertu пополнила ассортимент люксовых кнопочных телефонов моделью Signature S+, которая работает …
Смартфон Red Magic 10S Pro+ оценили в 830 долларов …
Компания Nubia представила в Китае смартфон Red Magic 10S Pro+, который является серьезно улучшенной верс…
Складной смартфон Huawei Pocket 3 получит необычный экран …
Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Huawei Pocket 3, кот…
Apple в ускоренном порядке доставила в США 600 тонн iPhone…
По данным информационного издания Reuters, компания Apple доставила в США 600 тонн iPhone из Индии авиатр…
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor