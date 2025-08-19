Опубликованы примеры фото с Meizu 22

Компания Meizu опубликовала фотографии, сделанные на флагманский смартфон Meizu 22. Также производитель опубликовал новый тизер, подтверждающий дизайн грядущей новинки. По данным информатора Digital Chat Station, смартфон оснастят корпусом шириной 71 мм, 6,2-6,3-дюймовым OLED-дисплеем с 1,2-мм рамками, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite или 8s Gen 4, аккумулятором ёмкостью около 5500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, тройной тыльной камерой с главным, перископным и сверхширокоугольным модулями, а также версией с поддержкой технологии UWB. Дата презентации по-прежнему не раскрывается.

Смартфон Xiaomi 16 Pro Mini выпустят в сентябре…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Xiaomi …
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон…
На российском рынке запустили новую серию смартфонов realme P, разработанную для маркетплейсов. Упор в не…
Samsung Galaxy Z Fold7 выйдет сразу устаревшим…
Сегодния от западных инсайдеров появились новые слухи о предстоящем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked —…
Представлен смартфон iQOO Neo 10 с АКБ на 7000 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 10, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Флагман Nubia Z80 Ultra получит ёмкий аккумулятор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Nubia Z80 Ultr…
Новый процессор Exynos 2500 от Samsung разочаровал в тестах…
Вчера компания Samsung вошла в историю, представив первый в мире мобильный чип на базе техпроцесса 3-нм —…
Смартфон itel Zeno 5G оценен в 108 долларов …
Компания itel объявила о выпуске доступного смартфона Zeno 5G, который базируется на 6-нанометровой однок…
Официально: OnePlus Nord CE5 получит АКБ на 7100 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Nord CE5, который будет официально предст…
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor