Опубликованы примеры фото с Meizu 22

Компания Meizu опубликовала фотографии, сделанные на флагманский смартфон Meizu 22. Также производитель опубликовал новый тизер, подтверждающий дизайн грядущей новинки. По данным информатора Digital Chat Station, смартфон оснастят корпусом шириной 71 мм, 6,2-6,3-дюймовым OLED-дисплеем с 1,2-мм рамками, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite или 8s Gen 4, аккумулятором ёмкостью около 5500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, тройной тыльной камерой с главным, перископным и сверхширокоугольным модулями, а также версией с поддержкой технологии UWB. Дата презентации по-прежнему не раскрывается.