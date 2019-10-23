Huawei начала продажи складного Mate X в Китае

После долгих переносов компания Huawei начала продажи своего первого складного телефона - Mate X. Смартфон уже появился на официальном интернет-магазине за $ 2400.

Huawei Mate X оснастили чипсетом Kirin 980, встроенным модемом Balong 5000 для скоростей 5G, установку четырех камер Leica, батарею емкостью 4500 мАч и ошеломляющую SuperWharge 55 Вт. Складной OLED экран диагональю 8 дюймов в развернутом виде, а в сложенном виде он превращается в телефон с двумя экранами - передняя панель становится 6,6-дюймовой панелью разрешением 2480 x 1148 пикселей в формате 19,5: 9, а задняя - 6,38-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 25: 9, поскольку он имеет настройку камеры слева.

Оперативной памяти у Mate X 8 ГБ, а встроенной — 512 ГБ. В Китае сгибаемый смартфон Huawei появится в продаже 15 ноября.