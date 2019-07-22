Huawei nova 5i Pro и его функции

На китайский рынок модель поступит под названием Huawei Mate 30 Lite. В топовой комплектации смартфон получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт составит 4000 мАч. Разрешение фронталки nova 5i Pro — 32 мегапикселя, сенсоров основной камеры — 48, 8, 2 и 2 мегапикселя. Производитель оснастит смартфон 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей и новым 7-нм процессором Kirin 810. О стоимости новинки пока неизвестно.