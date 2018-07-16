Huawei объявила дату выхода смартфонов Nova 3 и Nova 3i

Компания Huawei объявила, что официальная презентация смартфонов Huawei Nova 3 и Nova 3i состоится 26 июля. Несмотря на это, все характеристики устройств уже давно гуляют по сети. Nova 3i оснастили фирменным чипсетом Kirin 710, 6,3 дюймовым дисплеем разрешением Full HD+, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 16 и 2 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп и 2 Мп, а также аккумулятор на 3340 мАч.

Старшую модель оборудовали 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340:1080 пикселей), двойной основной камерой на 16 и 24 Мп, двойной фронтальной камерой на 24 и 2 Мп с функцией распознавания лица пользователя, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, поддержкой технологии графического ускорения GPU Turbo, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Толщина устройства равна 7,3 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.