Huawei официально представила MateBook X 2020

Характеристики Huawei MateBook X 2020:
- 13-дюймовый ЖК-дисплей LTPS с разрешением 3000 x 2000 пикселей (соотношение экрана к корпусу 90%)
- 10 точек касания, контрастность 1500: 1, 400 нит, 100% охват sRGB
- Intel Core i5-10210U / i7-10510U 10-го поколения (графика UHD)
- 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, 512 ГБ NVMe SSD
- Литий-ионный полимерный аккумулятор 42 Вт · ч
- Двухдиапазонный 802.11ax Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 5.0
- 2 порта USB-C, комбинированный разъем для наушников и микрофона 3,5 мм
- Чувствительный к нажатию трекпад с поддержкой мультитач
- Четыре динамика, два микрофона
- Датчик отпечатков пальцев интегрирован с кнопкой питания
- 1 кг, 13,6 мм
Huawei MateBook X 2020 будет доступен в четырех цветовых вариантах: серебристом, синем, розовом и зеленом.
Цены
- i5 / 8 ГБ / 512 ГБ: 1580 долларов
- i5 / 16 ГБ / 512 ГБ: 1775 долларов
- i7 / 16 ГБ / 512 ГБ: 1970 долларов