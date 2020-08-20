Huawei официально представила MateBook X 2020

19 августа 2020 года, компания Huawei официально представила MateBook X 2020.

Характеристики Huawei MateBook X 2020:

  • 13-дюймовый ЖК-дисплей LTPS с разрешением 3000 x 2000 пикселей (соотношение экрана к корпусу 90%)
  • 10 точек касания, контрастность 1500: 1, 400 нит, 100% охват sRGB
  • Intel Core i5-10210U / i7-10510U 10-го поколения (графика UHD)
  • 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, 512 ГБ NVMe SSD
  • Литий-ионный полимерный аккумулятор 42 Вт · ч
  • Двухдиапазонный 802.11ax Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 5.0
  • 2 порта USB-C, комбинированный разъем для наушников и микрофона 3,5 мм
  • Чувствительный к нажатию трекпад с поддержкой мультитач
  • Четыре динамика, два микрофона
  • Датчик отпечатков пальцев интегрирован с кнопкой питания
  • 1 кг, 13,6 мм
Отличительной чертой этого нового MateBook X является его дизайн, который включает в себя легкий вес 1 кг, толщину 13,6 мм и дисплей 3K, который может похвастаться соотношением экрана к корпусу 90% благодаря сверхтонкой рамке.

Huawei MateBook X 2020 будет доступен в четырех цветовых вариантах: серебристом, синем, розовом и зеленом.

Цены

  • i5 / 8 ГБ / 512 ГБ: 1580 долларов
  • i5 / 16 ГБ / 512 ГБ: 1775 долларов
  • i7 / 16 ГБ / 512 ГБ: 1970 долларов
Комментарии и отзывы Huawei MateBook X 2020
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