19 августа 2020 года, компания Huawei официально представила MateBook X 2020.

Характеристики Huawei MateBook X 2020:

13-дюймовый ЖК-дисплей LTPS с разрешением 3000 x 2000 пикселей (соотношение экрана к корпусу 90%)

10 точек касания, контрастность 1500: 1, 400 нит, 100% охват sRGB

Intel Core i5-10210U / i7-10510U 10-го поколения (графика UHD)

8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, 512 ГБ NVMe SSD

Литий-ионный полимерный аккумулятор 42 Вт · ч

Двухдиапазонный 802.11ax Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 5.0

2 порта USB-C, комбинированный разъем для наушников и микрофона 3,5 мм

Чувствительный к нажатию трекпад с поддержкой мультитач

Четыре динамика, два микрофона

Датчик отпечатков пальцев интегрирован с кнопкой питания

1 кг, 13,6 мм

Отличительной чертой этого нового MateBook X является его дизайн, который включает в себя легкий вес 1 кг, толщину 13,6 мм и дисплей 3K, который может похвастаться соотношением экрана к корпусу 90% благодаря сверхтонкой рамке.

Huawei MateBook X 2020 будет доступен в четырех цветовых вариантах: серебристом, синем, розовом и зеленом.

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