Huawei официально представила фаблет Honor Note 10

Состоялся анонс мощного смартфона Huawei Honor Note 10 с двойной тыловой камерой на 16 Мп и ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет Huawei Honor Note 10 оснащен 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1080 на 2220 пикселей и поддерживает NFC. За производительность устройства отвечает процессор Kirin 970. Емкость аккумулятора равна около 5000 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 177 * 85 * 7.65 мм и весит всего 230 грамм. Топовая версия смартфона с 8 ГБ оперативной памятью и 128 Гб накопителем обойдется в 3599 юаней (32850 рублей).