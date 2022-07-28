Huawei официально представила флагманский ноутбук Matebook X Pro 2022 года

Компания Huawei официально представила флагманский ноутбук Matebook X Pro 2022 года.

Новинка построена на платформе Intel Evo. Базовая версия оснащена процессором Intel Core i5-1240P, а топовая процессором Intel Core i7-1260P. Ноутбук выполнен в тонком алюминиевом корпусе толщиной 15,5 мм. Весит модель всего 1,38 кг. Ноутбук оснащен 14,2-дюймовым IPS-дисплеем. Разрешение составляет 3120 x 2080 пикселей, а частота обновления 90 Гц. Дисплей обеспечивает охват 96% цветового пространства DCI-P3.

Ноутбук получил скрытую веб-камеру с разрешением 720P и инфракрасной подсветкой для лучшего распознавания лиц в темноте. Объем оперативной памяти ноутбука 16 ГБ LPDDR5 5200 МГц, объем SSD M.2 NVMe до 1 ТБ. Также есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, шесть динамиков, аккумулятор на 60 Втч, два порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt и два обычных USB-C. Стандартный блок питания выдает 90 Вт.

Базовая версия MateBook X Pro 2022 с процессором Core i5 и твердотельным накопителем на 512 ГБ продуется за 1330 долларов. Версия с Core i7 и 512 ГБ SSD стоит 1480 долларов, версия с Core i7 и 1 ТБ SSD обойдется в 1630 долларов.

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