Huawei официально представила серию умных часов Watch 3 Pro с функцией ЭКГ

Компания Huawei официально представила серию умных часов Watch 3 Pro с функцией ЭКГ.

Носимое устройство получило круглый AMOLED-дисплей 1,43-дюймов. Он защищен сапфировом стеклом. Корпус выполнен из титанового сплава, а задняя панель керамическая. Новая версия ЭКГ Huawei Watch 3 Pro запускается с новейшей операционной системой HarmonyOS 3.0.

Новинка выпускается в двух версиях — Fashion и Premium. Умные часы оснащены различными датчиками отслеживания, предлагают до 100 режимов тренировок. Устройство совместимо со смартфонами iOS. В обычном режиме Watch 3 Pro New работают 4 дня, при активном использовании устройства автономность достигает 2 дней, а в режиме энергосбережения часы могут проработать до 21 дня.

Новая цена Huawei Watch 3 Pro начинается с 2899 юаней (429 долларов) за модную версию и 3599 юаней (533 долларов) за премиум-версию.
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