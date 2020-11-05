Huawei официально выпустила Nova 8 SE

Когда компания Apple выпускает свои новые смартфоны, то в сети появляется автоматически море заголовков о том, что другой производитель выпустил буквально убийцу данного устройства. Так случилось, конечно же, и с iPhone 12, который был представлен буквально недавно, а уже сейчас устройство Huawei Nova 8 SE называют убийцей яблочного флагмана. При этом стоит китайский смартфон всего 400 долларов, то есть это весьма доступное решение. Но, с другой стороны, нужно понимать, что Huawei Nova 8 SE все же не убийца флагмана, а всего лишь устройство среднего класса, которое отлично справляется с поставленными задачами за 400 долларов. Требовать чего-то большего от производителя за такие деньги мы бы не стали точно, тем более в текущей ситуации.

Комментарии и отзывы Huawei Nova 8 SE
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