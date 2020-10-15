Компания Huawei опубликовала тизер смартфона Mate 40, раскрыв тем самым дизайн задней панели. Если быть точнее, блока основной камеры, который получит форму восьмиугольника. Официальная презентация смартфонов серии Mate 40 запланирована на 22 октября. В линейку войдут модели Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Предполагается, что смартфоны получат фирменную восьмиядерную платформу Kirin 9000 и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Стандартная модель должна получить 6,4-дюймовый плоский экран, а Pro-версия – 6,7-дюймовую изогнутую на боковые грани панель.