Huawei откажется от рынка смартфонов в пользу ИИ

Huawei решила сделать шаг назад в своем бизнесе смартфонов, сосредоточившись на освоении растущего рынка аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта в Китае — это позволит конкурировать с NVIDIA. Для этого китайский производитель делает ставку на собственные чипы Ascend, которые будут представлены китайским гигантам технологической индустрии в условиях, когда из-за санкционных ограничений местные компании получить доступ к ИИ-чипам не могут или сталкиваются с существенными проблемами. Кроме того, местные специалисты отмечают, что китайские компании отказываются покупать новые ИИ-процессоры от компании NVIDIA, поскольку они считают китайские альтернативы более привлекательными, по крайней мере для нагрузок, требующих средней вычислительной мощности.

По данным информационного издания Reuters, Huawei готовится к борьбе за долю рынка с NVIDIA, поэтому компания ставит на первое место развитие процессоров Ascend, тогда как чипы Kirin, предназначенные для сегмента смартфонов, отходят на второй план и не будут получать столько же ресурсов, сколько и ранее. Поскольку производственные мощности Huawei ограничены, они могут обеспечить производство только одного из направления процессоров. И, видимо, сегмент смартфонов для производителя не настолько важен, как направление ИИ-вычислений. Правда, никто не говорит, что у Huawei есть шансы на этом рынке, потому что у NVIDIA действительно лучшие решения в мире.
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