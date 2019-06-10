Huawei отказывается от ноутбуков

Появилась весьма интересная информация о том, что компания Huawei планирует совсем скоро приостановить производство своих ноутбуков. Видимо, торговая война США и Китая дает о себе знать даже в этом сегменте и производитель понимает, что продавать свою продукцию на достаточном уровне не получится. Значит, нужно сократить убытки и просто уйти с рынка, чтобы спокойно заниматься другими сегментами, пока вновь не появится возможность работать так, как можно. С другой стороны, это весьма огорчает, ведь у компании получались интересные ноутбуки с неплохим дизайном, которые уж явно были не хуже того, что вы можете получить от других компаний. Осталось только пожалеть китайского производителя и пожелать ему удачи, ведь все начиналось очень даже хорошо.