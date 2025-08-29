Huawei открыла предварительный заказ на Mate XTs

Инсайдеры сообщают, что Huawei Mate XTs, второй в мире коммерческий трёхскладной смартфон, будет официально представлен в Китае 4 сентября. В преддверии релиза компания опубликовала серию тизеров, которые раскрывают новые детали устройства. В отличие от прошлогоднего Mate XT, который выпускался лишь в красном и чёрном цветах, новинка получит два свежих варианта оформления — фиолетовый и белый. Также тизеры подтверждают, что Mate XTs будет поддерживать работу со стилусом. Смартфон уже доступен для предварительного бронирования в официальном онлайн-магазине Huawei в Китае. Там указаны все четыре цветовых версии — Dark Black (чёрный), White (белый), Hibiscus Purple (фиолетовый) и Ruihong Red (красный).

По данным магазина, модель поступит в продажу в трёх конфигурациях памяти — 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ, а также 16 ГБ «оперативки» и 1 ТБ пространства для хранения личного контента. Ожидается, что в основе устройства лежит новый чип Kirin 9020 с поддержкой спутниковой связи. Кроме того, Mate XTs должен получить улучшенные основные камеры, а его цена, по слухам, останется на уровне предшественника. Больше подробностей о грядущем трёхскладном смартфоне Huawei будет раскрыто в ближайшие дни, но уже сейчас можно сказать, что данная модель, безусловно, поступит в продажу без каких-либо конкурентов, так как ни одна другая компания пока что складных смартфонов с тремя сегментами экрана не выпускает.
