Huawei подтвердила разработку Honor Note 10

Следующим смартфоном Huawei с новой «пугающей» технологией на его основе станет модель Honor Note 10. Это подтвердил в своем аккаунте Weibo глава Honor Чжао Минг. Напомним, что первой «пугающей» технологией Huawei стала GPU Turbo, которая повышает производительность при уменьшении энергопотребления. Первым смартфоном на ее основе стал Honor Play, а позже она станет доступна и для других смартфонов Honor.

Что до Honor Note 10, то ему прочат 6,9-дюймовый Super AMOLED-дисплей производства Samsung, фирменный процессор Kirin 970 и операционную систему Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.1. Вышедший в 2016 году Honor Note 8 оснащался 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей). Официальный дебют Note 10 ожидается в июле или августе 2018 года.