Huawei показала премиальные часы Watch GT 2

2020-01-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Watch GT 2; [16]
Нужно понимать, что не все умные часы являются устройствами для гиков, которые хотят получать уведомления со своих смартфонов. Нет, для некоторых пользователей умные часы являются элементом одежды, аксессуаров, который носят на деловые встречи, на работу в офис и так далее. В таких случая покупать часы на ремешке из силикона не очень хочется, да и не очень уместно. Специально для тех, кто хочет премиальный продукт с умными функциями, компания Huawei выпустила на территории России более дорогие варианты умных часов Watch GT 2. Теперь они представлены в очень крутом дорогом дизайне с дорогими материалами. Часы сразу притягивают к себе внимание и дают понять, что пользователь знает толк в технологиях и может себе такой продукт позволить.


Комментарии и отзывы Huawei Watch GT 2
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