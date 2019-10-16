Huawei повышает прибыль

Как вы все знаете, компания Huawei переживает не лучшие времена, так как ее решили блокировать по всем фронтам. Однако производитель не стоит на месте и выпускает новые продукты, которые радуют потенциальных покупателей своим дизайном, набором функций и прочими моментами. Сейчас оказалось, что у смартфонов Huawei не так уж все и плохо на самом деле, так как производитель по итогам третьего квартала 2019 года поднял уровень прибыли на 24%. Это не значит, что производитель прямо вырос на четверть, но прибыли поднимается, при том стремительно, и это хороший знак. Если Huawei переживет бурю, то потом мы получим просто идеального производителя со своей экосистемой, магазинами приложений и прочими моментами, которые нам так нравятся.