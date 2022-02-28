Huawei представил флагманский ультрапортативный ноутбук Matebook X Pro 2022 и ноутбуки Matebook E 2-в-1

Huawei начала свои анонсы MWC с двух новых ноутбуков с Windows 11 — Matebook X Pro 2022 и Matebook E. Первый — это новый флагманский ультрапортативный ноутбук, а Matebook E — компактный 2-в-1, работающий на полной версии Windows 11.

Matbook X Pro 2022 оснащен 14,2-дюймовым сенсорным ЖК-экраном IPS с разрешением 3120 x 2080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 3:2. Huawei говорит, что это лучшая панель, которую она когда-либо ставила на ноутбук. Он может выдать 500 нит яркости и покрывает всю цветовую гамму P3. Верхняя рамка имеет толщину всего 6 мм и оснащена встроенной веб-камерой HD. Ноутбук имеет металлический корпус и весит всего 1,38 кг. В самом толстом месте 15,5 мм. Huawei также оснастила ноутбук настройкой с шестью динамиками. Matbook X Pro 2022 работает на процессоре Intel Rocket Lake 11-го поколения с интегрированным графическим процессором Iris Xe. Вы получаете 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 1 ТБ M2 SSD. Система охлаждения состоит из трех воздухозаборников, двух вентиляторов типа «акульи плавники» и модуля отвода тепла VC. Интерфейс включает четыре порта USB-C (два USB 3.2) и разъем для наушников. Ноутбук поставляется с зарядным устройством GaN USB-C мощностью 90 Вт, которое весит всего 180 грамм.

Если вы хотите носить с собой более тонкое устройство для повышения производительности, Matebook E 2-в-1 может вас заинтересовать. Это планшет с Windows 11, который превращается в ноутбук с помощью комплектного чехла с клавиатурой. Matebook E оснащен 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера и 13-мегапиксельная задняя камера. Устройство имеет толщину всего 7,9 мм и весит 709 граммов. Он имеет раму из магниевого сплава и заднюю панель из текстурированного стекла. У руля стоят чипсеты Intel Core i5 и i7 11-го поколения наряду с графикой Iris XE. Вы получаете 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256/512 ГБ твердотельных накопителей PCIe NVMe. Одной из потенциальных недостатков является ограниченный интерфейс — вы получаете только один порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 и разъем для наушников. MateBook E поддерживает подключение по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Он также оснащен аккумулятором на 42 Втч, который заряжается на 65 Вт через комплектное зарядное устройство. Ноутбук оснащен четырьмя динамиками и четырьмя микрофонами, а также имеет поддержку стилуса Huawei M-Pencil второго поколения.