Huawei представил новый смартфон Honor 30S с поддержкой 5G

Китайская компания Huawei представила новый смартфон Honor 30S с поддержкой сети пятого поколения 5G.

Honor 30S получил 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана 2400х1080 пикселей. Для 16-мегапиксеотной фронтальной камеры предусмотрен круглый вырез в левом углу.

Основная камера расположена в прямоугольном блоке и состоит из четырех модулей: основной модуль 64 Мп (f/1,8), 8 Мп широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов (f/2.4), 8 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (f/2.4) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4).

За производительность смартфона отвечает новый фирменный восьмиядерный процессор Kirin 820. Процессор Kirin 820 получил одно ядро ARM Cortex-A76 частотой 2,36 ГГц, три ядра ARM Cortex-A76 частотой 2,22 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 частотой 1,84 ГГц, а также графический процессор Mali-G57. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. Также смартфон оснастили Bluetooth версией 5.1, NFC модулем и портом USB Type-C.

Смартфон выйдет в двух модификациях: 8/128 за 340 долларов и 8/256 за 380 долларов.