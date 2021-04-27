Huawei представила 4G-вариант смартфона Mate 40 Pro в Китае

Китайский технологический гигант Huawei представила 4G вариант смартфона Mate 40 Pro в Китае. Смартфон идентичен варианту 5G, кроме поддержки связи 5G. Смартфон был перечислен на официальном сайте компании Huawei в Китае. Но Huawei еще не раскрыла информацию о ценах и доступности.

Huawei Mate 40 Pro 4G оснащен 6,76-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением экрана 2772 × 1344 пикселей, частотой обновления 90 Гц и сенсорной выборкой 240 Гц. Он поставляется с изогнутым экраном под углом 68 градусов. Устройство поддерживает датчик отпечатков пальцев под дисплеем, а также распознавание лиц в 3D. Это делается с помощью двух фронтальных камер - 13-мегапиксельной камеры Ultra Vision и камеры с 3D-датчиком глубины. На задней панели устройства есть основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 20 Мп и камера с перископическим зумом на 12 Мп. Также есть 3D-камера с датчиком глубины.

За производительность смартфона отвечает процессор HiSilicon Kirin 9000 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой расширения хранилища с помощью карты microSD. Mate 40 Pro 4G работает под управлением собственного EMUI 11 компании на базе операционной системы Android и питается от емкости 4 400 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 5 Вт.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 40 Pro 4G
Новости:
Motorola планирует выпустить смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60

Компания Motorola планирует выпустить смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60. Оба телефона будут оснащены д...
Представлен смартфон Huawei Nova 8 Pro 4G

Компания Huawei представила смартфон Huawei Nova 8 Pro 4G, который отличается от выпущенного в конце прош...
В Xiaomi Mi 11 Ultra используется экран от Mi Band 5

Если вы следите за новостями рынка смартфонов, то знаете, что компания Xiaomi недавно представила свой но...
OxygenOS Open Beta 9 и Beta 3 для OnePlus 8/8 Pro и 8T

Китайский бренд Oneplus выпускает новое обновление OxygenOS Open Beta для OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и Onep...
Samsung Galaxy A82 готов к выходу

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A82, который еще не бы...
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
Обзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугойОбзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугой
Пластиковый Realme 8 Pro оказался крепки...
Пластиковый Realme 8 Pro оказался крепки На популярном YouTube-канале JerryRigEverything проверили прочность новенького смартфона Realme 8 Pro, ...
Samsung Galaxy A52 5G и A72 получат дисп...
Samsung Galaxy A52 5G и A72 получат диспГрядущие смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 станут первыми телефонами Samsung среднего класса с дисплеями ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Performance P7 Neo, которая ориентиров...
Ищем аксессуары для Xiaomi Redmi Note 10...
Ищем аксессуары для Xiaomi Redmi Note 10Достаточно часто пользователи спрашивают нас о том, какой ...
Анонсирована Resident Evil 4 VR для Ocul...
Анонсирована Resident Evil 4 VR для OculCAPCOM анонсировала Resident Evil 4 VR специально для Oculus Quest 2. Франшиза Resident Evil 4 до сих пор...
BOE готовится выпускать MicroOLED-диспле...
BOE готовится выпускать MicroOLED-дисплеПо сообщениям инсайдеров, один из ведущих производителей дисплеев в Китае, компания BOE, планирует коммер...
Samsung Galaxy Tab Active3 получил обнов...
Samsung Galaxy Tab Active3 получил обновSamsung Galaxy Tab Active3 - новейший защищенный планшет компании. Теперь этот новый планшет получил обно...
CHERRY представила беспроводной комплект...
CHERRY представила беспроводной комплектПроизводитель компьютерной периферии компания CHERRY представила комплект Stream Desktop - беспроводная к...
Выпущен новый графический драйвер AMD Ra...
Выпущен новый графический драйвер AMD RaAMD выпустила графический драйвер Radeon Software Adrenalin 21.3.1. Обновление приносит поддержку видеока...
Poco X3 Pro уже появился у российского р...
Poco X3 Pro уже появился у российского рВ каталоге одного из неофициальных ритейлеров Xiaomi появились страницы новеньких смартфонов Poco F3 и Po...
Планшет iPad mini 6 показали на рендерах...
Планшет iPad mini 6 показали на рендерахСетевые инсайдеры поделились качественными изображениями планшета iPad mini 6, анонс которого ожидается у...
Игровые системы Corsair One получили обн...
Игровые системы Corsair One получили обнCorsair представила обновленные игровые системы One a200 и i200. Теперь серия One оснащается новейшими пр...
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиковОбзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков
Обзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключениемОбзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключением
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчинОбзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor