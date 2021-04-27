Китайский технологический гигант Huawei представила 4G вариант смартфона Mate 40 Pro в Китае. Смартфон идентичен варианту 5G, кроме поддержки связи 5G. Смартфон был перечислен на официальном сайте компании Huawei в Китае. Но Huawei еще не раскрыла информацию о ценах и доступности.

Huawei Mate 40 Pro 4G оснащен 6,76-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением экрана 2772 × 1344 пикселей, частотой обновления 90 Гц и сенсорной выборкой 240 Гц. Он поставляется с изогнутым экраном под углом 68 градусов. Устройство поддерживает датчик отпечатков пальцев под дисплеем, а также распознавание лиц в 3D. Это делается с помощью двух фронтальных камер - 13-мегапиксельной камеры Ultra Vision и камеры с 3D-датчиком глубины. На задней панели устройства есть основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 20 Мп и камера с перископическим зумом на 12 Мп. Также есть 3D-камера с датчиком глубины.

За производительность смартфона отвечает процессор HiSilicon Kirin 9000 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой расширения хранилища с помощью карты microSD. Mate 40 Pro 4G работает под управлением собственного EMUI 11 компании на базе операционной системы Android и питается от емкости 4 400 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 5 Вт.