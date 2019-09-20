Huawei представила Watch GT 2

Стоит сказать, что проблемы производителя Huawei с американскими компаниями вышли боком не только для смартфонов и телевизоров, но и для часов. Производитель был вынужден в довольно ускоренном режиме делать умные часы на своей собственной операционной системе и делать ее максимально удобной для пользователя, так как никто не будет покупать новые часы за приличные деньги, если у них не будет продвинутой ОС с хорошими сервисами и приложениями. Теперь в продажу поступили часы Watch GT 2 на LiteOS, которая предоставляет абсолютно все те же функции, что и любые другие часы, только ОС не зависит от Google или кого-то еще. Что в итоге играет на руку обычному пользователю, который просто хочет хорошее рабочее устройство и ничего более.