Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 3i

Сегодня беспроводные наушники являются обычным делом, а крупные производители мобильных устройств выпускают собственные беспроводные наушники. Компания Huawei объявила о выпуске новых беспроводных наушников в форме FreeBuds 3i. Наушники получили новый дизайн и поддержку технологии активного шумоподавления.

Freebuds 3i оснащены 10-мм динамическими динамиками, которые обеспечивают глубокие басы, с высокочувствительными полимерными композитными диафрагмами. Корпус выполнен из силикона, в комплекте есть четыре насадки разных размеров. Наушники имеют два микрофона оснащенные активным шумоподавлением.

Одного заряда хватает на 3,5 часа использования, а зарядный блок позволит слушать до 14,5 часов. Наушники Huawei FreeBuds 3i водонепроницаемы по стандарту IPX4. Компания предлагает цветовую гамму Carbon Black и Ceramic White.

Huawei FreeBuds 3i появится 20-го мая по цене 7 тысяч рублей.