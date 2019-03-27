Huawei представила беспроводную гарнитуру Freelace

Представлена беспроводная гарнитура Huawei Freelace, которая относятся к погружному типу. Новинка наделена 9,2-миллиметровыми излучателями, а также получила защиту от пота и влаги по стандарту IPX5. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов. Сообщается, что подзарядить гарнитуру можно будет также непосредственно от смартфона, для этого подсоединить наушники нужно к соответствующему разъему смартфона. Предлагаться новинка будет в разных цветовых исполнениях. О стоимости Huawei Freelace пока не сообщается.