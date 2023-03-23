Huawei представила часы Watch Ultimate

Если вы следите за информацией о высоких технологиях, то знаете, что в прошлом году компания Apple в сентябре официально представила свои новые умные часы Watch Ultra, которые являются устройством для спортсменов и тех, кто хочет заниматься экстремальными видами спорта на любительском уровне. Тогда многие аналитики считали, что такие часы пользоваться спросом из-за слишком высокой цены не будут, но на деле оказалось, что устройство крайне востребованное и продаётся очень даже достойно. Соответственно, многие конкуренты решили пойти по этому же пути, создавая свои умные часы для пользователей, которые хотят получить дорогое и очень качественное устройство. И сегодня такое устройство показала компания Huawei, которая удивила всех качеством своей продукции.

Новинка получила название Huawei Watch Ultimate и это достаточно стильные умные часы, которые при этом обладают внушительным перечнем различных технологий и преимуществ. Например, данные часы можно погружать под воду на глубину до 100 метров, чего предостаточно для большинства пользователей, которые занимаются дайвингом на любительском и полупрофессиональном уровне. Вероятно, если им вам нужны умные часы, которые можно носить на работу в офис, где имеется определённый дресс-код, но при этом вы любите заниматься спортом и активно путешествовать, эта модель подойдёт как нельзя лучше. При этом часы более доступные, чем устройства от компании Apple, и они обладают более классическим дизайном корпуса.