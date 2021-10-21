Huawei представила для России компактный ноутбук MateBook 14s с 2,5К-экраном на 90 Гц

Huawei официально представила для российского рынка свой премиальный ноутбук Huawei MateBook 14s . Новинка получила тонкий металлический корпус, сенсорный безрамочный 2,5К-экран, процессор 11-го поколения Intel Core i7, внутренний накопитель объёмом до 1 Тбайт и аудиосистему Huawei Sound.

MateBook 14s оснастили сенсорным дисплеем на 14 дюймов с минимальными рамками вокруг него. Разрешение экрана составляет 2520×1680 пикселей, а соотношение сторон равно 3:2. Есть поддержка повышенной частоты обновления кадров в 90 Гц, которая обеспечивает более плавную картинку. Фронтальная камера находится вновь над экраном С помощью нее можно произвести разблокировку ноутбука по лицу. Плюс в кнопке включения есть сканер отпечатков пальцев.

Ноутбук работает на энергоэффективном процессоре 11-го поколения Intel Core i7-11370H с 16 Гбайт оперативной памяти объёмом 16 Гб. В качестве встроенной видеокарты выступает Intel Iris X. Устройство получило сертификацию по стандарту Intel Evo. Аккумулятор ёмкостью 60 Вт×ч, обеспечивает до 13 часов работы в режиме воспроизведения видео в разрешении 1080р. Комплектное зарядное устройство на 90 Вт может пополнить заряд батареи на три часа работы всего за 15 минут.

Стоимость

Huawei MateBook 14s будет доступен в двух цветах: «космический серый» и «зелёный шалфей». Оформить предзаказ можно с 26 октября по цене от 119 990 рублей.

Комментарии и отзывы MateBook 14s
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