Представлен флагман Honor Magic4

Magic 4 и Magic 4 Pro позиционируются как телефоны, эквивалентные Samsung Galaxy S22. Хонор надеется, что вы по достоинству оцените множество функций, которые компания добавила в эти устройства в надежде заставить вас переключиться. И модель Pro имеет такой список характеристик, который, по крайней мере, на бумаге, заставит вас дважды подумать о том, куда вы вкладываете свои деньги. Оба устройства поставляются с 6,81-дюймовым дисплеем LTPO (Gen 3) с адаптивной частотой обновления 120 Гц, хотя экран Magic4 с разрешением 1224 x 2664 (430 ppi) выглядит простеньким по сравнению с эквивалентом Pro 1312 x 2848 (460 ppi). Оба предлагают яркость подсветки 1000 нит, затемнение с широтно-импульсной модуляцией 1920 Гц, HDR10+ и 100-процентный цвет DCI-P3. Компания заявляет, что преимущества LTPO по сравнению с OLED включают более эффективное использование энергии, лучший контроль частоты обновления и снижение нагрузки на глаза.