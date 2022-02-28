Представлен флагман Honor Magic4

Сегодня Honor анонсирует свой флагманский смартфон Magic4, который совершенствует общий шаблон, заложенный его предшественником, Magic 3. Не то чтобы вы действительно могли купить Magic 3, потому что, несмотря на обещание глобального развертывания, телефон никогда официально не покинул Китай. По словам компании, это было связано с проблемами роста, связанными с выходом из тени Huawei после наложенных санкций. Однако в этом году нам говорят, что дела пойдут лучше, и мы действительно можем увидеть эти телефоны здесь, на Западе.

Magic 4 и Magic 4 Pro позиционируются как телефоны, эквивалентные Samsung Galaxy S22. Хонор надеется, что вы по достоинству оцените множество функций, которые компания добавила в эти устройства в надежде заставить вас переключиться. И модель Pro имеет такой список характеристик, который, по крайней мере, на бумаге, заставит вас дважды подумать о том, куда вы вкладываете свои деньги. Оба устройства поставляются с 6,81-дюймовым дисплеем LTPO (Gen 3) с адаптивной частотой обновления 120 Гц, хотя экран Magic4 с разрешением 1224 x 2664 (430 ppi) выглядит простеньким по сравнению с эквивалентом Pro 1312 x 2848 (460 ppi). Оба предлагают яркость подсветки 1000 нит, затемнение с широтно-импульсной модуляцией 1920 Гц, HDR10+ и 100-процентный цвет DCI-P3. Компания заявляет, что преимущества LTPO по сравнению с OLED включают более эффективное использование энергии, лучший контроль частоты обновления и снижение нагрузки на глаза.
Комментарии и отзывы Honor Magic4
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