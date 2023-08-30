Huawei представила флагманский смартфон Mate 60 Pro

С тех пор как Huawei покинула американский рынок смартфонов в конце 2018 года прошло уже почти пять лет. Несмотря на то, что это время вполне достаточно, чтобы похоронить компанию, Huawei всё ещё активно функционирует, выпуская новые смартфоны. И новый Huawei Mate 60 Pro подтверждает, что компания всё ещё обладает знаниями и ресурсами, чтобы создавать отличные смартфоны, пусть и для внутреннего рынка. Huawei Mate 60 Pro визуально не сильно отличается от других смартфонов в этой серии, но он получил заметные улучшения. На фронтальной панели панели смартфона вы увидите дизайн с тремя отверстиями под камеры — одно из них для селфи-камеры, а два других — для поддержки функции 3D-разблокировки лица.

Huawei Mate 60 Pro также имеет двухцветную заднюю панель — чёрные и фиолетовые варианты смартфона будут иметь кожаную заднюю панель, в то время как зелёные и серебряные варианты будут выполнены из брокатового волокна — довольно необычный выбор. Телефон имеет степень защиты IP68, поэтому вам не придётся беспокоиться о влажности и пыли. Также потенциальному покупателю предоставляется функция спутниковой связи, что является новинкой для смартфонов, поскольку обычно мы видим только возможность отправки текстовых сообщений через спутниковую связь в экстренных ситуациях. Проблема лишь в том, что на данный момент эта функция ограничена китайским оператором China Telecom и работает только на локальном рынке. Отличный смартфон с достойными характеристиками.
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