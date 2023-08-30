Huawei представила флагманский смартфон Mate 60 Pro

Huawei Mate 60 Pro также имеет двухцветную заднюю панель — чёрные и фиолетовые варианты смартфона будут иметь кожаную заднюю панель, в то время как зелёные и серебряные варианты будут выполнены из брокатового волокна — довольно необычный выбор. Телефон имеет степень защиты IP68, поэтому вам не придётся беспокоиться о влажности и пыли. Также потенциальному покупателю предоставляется функция спутниковой связи, что является новинкой для смартфонов, поскольку обычно мы видим только возможность отправки текстовых сообщений через спутниковую связь в экстренных ситуациях. Проблема лишь в том, что на данный момент эта функция ограничена китайским оператором China Telecom и работает только на локальном рынке. Отличный смартфон с достойными характеристиками.