Huawei представила новый MateBook 14 на базе AMD

Китайская компания Huawei анонсировала новый MateBook 14 Ryzen Edition.

Он оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 2160 x 1400 пикселей. Благодаря тонкой рамке соотношение экрана к корпусу составляет 90%. Новинка работает на новых мобильных процессорах AMD Ryzen серии 4000 со встроенной графикой Radeon. Ryzen серии 4000 - это 7-нм процессоры, которые обещают более высокую производительность и эффективность по сравнению с конкурирующими решениями Intel. Он будет работать в паре с 16 ГБ памяти и SSD до 512 ГБ.

Для максимальной производительности MateBook 14 Ryzen Edition имеет обновленную систему охлаждения с вентиляторами, которые оснащены специальными вентиляторами Huawei Shark Fin. Эти вентиляторы улучшают воздушный поток до 39%. Толщина Huawei MateBook 14 составляет всего 15,9 мм, а вес - 1,49 кг. MateBook 14 Ryzen Edition будет поддерживать только Wi-Fi 5 . Физические порты включают один порт USB-C, два порта USB-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и полноразмерный порт HDMI. MateBook 14 Ryzen Edition будет представлен в трех конфигурациях и будет доступен в октябре.