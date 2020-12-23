Huawei представила новый MateBook D

Новая линейка Huawei MateBook D представляет собой обновленную версию линейки 2020 года и включает процессоры Intel 11-го поколения (по сравнению с версиями 10-го поколения или AMD Ryzen 4000 у текущих моделей). Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем, процессором i7-1165G7 или i5-1135G7 в сочетании с твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ и оперативной памятью 16 ГБ. Что касается графики, клиенты могут выбрать либо новейшую интегрированную графику Intel Xe, либо специальный мобильный графический процессор Nvidia GeForce MX450. К сожалению, пока что говорить о ценах для российского рынка не приходится, но они точно появятся в самое ближайшее время. Ноутбук выглядит достаточно интересным, если вам нужен Windows.