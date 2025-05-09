Huawei представила платформу HarmonyOS PC

Компания Huawei продолжает уверенно избавляться от зависимости от западных технологий, о чём производитель неоднократно говорил в прошлом. Например, теперь производитель запустил собственную операционную систему для компьютеров под названием HarmonyOS PC (или Hongmeng Computer для китайского рынка). Презентация новой системы состоялась на мероприятии HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication Event, где её представил Чжу Дундун, президент Huawei по планшетам и ПК. HarmonyOS PC строится на трёх ключевых компонентах — HarmonyOS Base, HarmonyOS Ecosystem и HarmonyOS Experience. Base — технологическая основа (ядро HarmonyOS, графический движок Ark Engine, архитектура безопасности StarShield и прочие внутренние компоненты операционной системы).

Ecosystem поддерживает более 150 эксклюзивных приложений и гарантирует поддержку более 2000 кроссплатформенных приложений (например, в эту систему встроены WPS Office и другие программы для выполнения повседневных задач). А Experience обеспечивает совместимость с более чем 1000 внешних периферийных устройств — включая клавиатуры, мыши, принтеры, сканеры и мониторы. Кроме того, хотя Huawei пока не раскрыла всех деталей интерфейса, в опубликованном видео на Weibo видно, что система имеет док-бар с иконками внизу по центру экрана — аналогично macOS от Apple. И, что самое интересное, ждать релиза долго не придётся — официальный запуск HarmonyOS PC состоится 19 мая.