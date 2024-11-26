Huawei представила серию смартфонов Mate 70

Сегодня компания Huawei официально представила новую линейку смартфонов Mate 70, которая состоит сразу из четырёх моделей. И базовыми в данной линейке можно условно назвать смартфоны Mate 70 и Mate 70 Pro. Стоит сразу отметить, что Mate 70 — самая компактная модель в серии, хотя в данном случае компактность, конечно, очень относительная. Дело в том, что Mate 70 получил 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и переменной частотой обновления 1-120 Гц. Экран достигает пиковой яркости в 2500 нит и защищён стеклом Kunlun Glass второго поколения с усилением из базальтового волокна для повышения устойчивости к падениям. Pro-версия получила увеличенный до 6,9 дюймов дисплей с теми же характеристиками — разрешением Full HD+, переменной частотой обновления 1-120 Гц и яркостью 2500 нит.

При этом информация о процессорах Huawei, как и в прошлые годы, остаётся закрытой, но предполагается, что Mate 70 использует новый мобильный процессор Kirin 9100. Он, теоретически, изготовлен по технологическому процессу в 6 нм с использованием ядра Cortex-X1, которое работает на частоте 2,67 ГГц. Также обе модели работают под управлением фирменной прошивки HarmonyOS 4.3 с возможностью обновления до HarmonyOS Next в будущем. Конечно, производитель также рекламирует свои новейшие камеры и их возможности, но пока что реальных тестов нет, так что стоит подождать независимых обзоров, дабы оценить качество конечного контента. Но смартфоны, конечно, интересные.