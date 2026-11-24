Huawei представила складной смартфон Mate X8

Компания Huawei официально представила в Китае складной смартфон Mate X8 в рамках сегодняшней презентации новых устройств. Новинка выполнена в формате книжки и получила внутренний 8,2-дюймовый дисплей, внешний экран диагональю 6,54 дюйма и процессор Kirin 9050 Pro. Внутренний OLED-дисплей диагональю 8,2 дюйма имеет практически квадратное соотношение сторон 1:1 и разрешение 2424×2340 пикселей. Панель поддерживает адаптивную частоту обновления LTPO в диапазоне от 1 до 120 Гц, ШИМ-затемнение на частоте 1440 Гц и защищена сверхтонким стеклом.

По данным Huawei, локальная пиковая яркость при заполнении 1% площади экрана достигает 8000 нит, а при 20% — 4500 нит, при этом минимальная яркость составляет всего 1 нит, а толщина корпуса в разложенном состоянии равна 4,2 мм. Внешний 6,54-дюймовый дисплей представляет собой двухслойную OLED-панель с разрешением 2444×1132 пикселя и соотношением сторон 19,4:9. Его локальная пиковая яркость достигает 12000 нит при заполнении 1% площади экрана и 6000 нит при 20%. Также предусмотрены адаптивная частота обновления от 1 до 120 Гц, поддержка HDR Vivid и отображение 1,07 миллиарда цветов. Особое внимание Huawei уделила конструкции шарнира. В Mate X8 появилась магнитная система выравнивания складного механизма, в которой используются магнитный композит толщиной 0,1 мм, многослойная пластина из авиационной стали и технология заполнения зазоров с точностью до 5 микрон. Это позволяет избавиться от складки по центру.