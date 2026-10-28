Huawei представила смартфон Enjoy 100 Pro

Процессор работает совместно с HarmonyOS 7 и технологией Ark Engine. Программное обеспечение оптимизирует взаимодействие между приложениями, помогая сохранять отзывчивость смартфона при переключении между видео, сервисами для покупок и мессенджерами. Основная камера смартфона получила разрешение 50 Мп, использует сенсор RYYB и объектив с диафрагмой f/1.8. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп, других камер не заявлено. Huawei также добавила несколько функций для улучшения связи и взаимодействия с другими устройствами — Enjoy 100 Pro поддерживает сети 5G, а интеллектуальная система подключения к сети должна помогать быстрее устанавливать соединение и поддерживать стабильный сигнал в местах со слабым покрытием. Но стоимость новинки производитель пока что не разглашает.