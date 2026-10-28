Huawei представила смартфон Enjoy 100 Pro

Сегодня компания Huawei официально представила смартфон Enjoy 100 Pro. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, экран защищён стеклом Kunlun, а в конструкции корпуса используется фирменная технология Xuanjia. Кроме того, несмотря на аккумулятор ёмкостью 6100 мАч, устройство весит 192 грамма, то есть гаджет относительно лёгкий. По данным Huawei, новая конструкция сделала смартфон в ресять раз устойчивее к падениям по сравнению с предыдущим поколением. А за производительность отвечает Kirin 8020A — по данным Huawei, новый процессор обеспечивает прирост производительности на 53% по сравнению с Enjoy 90 Plus.

Процессор работает совместно с HarmonyOS 7 и технологией Ark Engine. Программное обеспечение оптимизирует взаимодействие между приложениями, помогая сохранять отзывчивость смартфона при переключении между видео, сервисами для покупок и мессенджерами. Основная камера смартфона получила разрешение 50 Мп, использует сенсор RYYB и объектив с диафрагмой f/1.8. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп, других камер не заявлено. Huawei также добавила несколько функций для улучшения связи и взаимодействия с другими устройствами — Enjoy 100 Pro поддерживает сети 5G, а интеллектуальная система подключения к сети должна помогать быстрее устанавливать соединение и поддерживать стабильный сигнал в местах со слабым покрытием. Но стоимость новинки производитель пока что не разглашает.